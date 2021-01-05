كيكة الفنجان في الميكرويف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 04:23 مساء

إن كنت تبحثين عن حلى سريع وشهي في الوقت عينه، ما عليك سوى تحضير كيكة الفنجان بالميكرويف التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت. هذه الكيكة تبدو كالكيكة التقليدية، إنما ترتكز على مكوّنات بسيطة بكميات قليلة، ويتمّ طهيها في الميكرويف لبضع دقائق لتصبح جاهزة للتناول تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
ملعقتان كبيرتان دقيق
ملعقتان كبيرتان سكر
ملعقتان صغيرتان كاكاو
5 ملاعق كبيرة حليب
ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا
ملعقة صغيرة من البايكينغ باودر
ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة

طريقة التحضير
- في وعاء صغير، امزجي في البداية كلاً من الطحين والكاكاو والسكر واخلطيها جيداً.
- اضيفي البايكينغ باودر والزبدة واستمري في التحريك.
- بعدها ضعي الحليب تدريجياً مع الاستمرار في التقليب إلى أن تحصلي على مزيج متماسك.
- ضعي الخليط في الكوب المخصص للميكرويف ومعه الفانيليا وحرّكيها جيداً.
- ادخلي الكوب إلى الميكرويف على درجة حرارة مرتفعة واتركيه لدقيقتين كحد أقصى حتى تصبح الكيكة جاهزة للتقديم.

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