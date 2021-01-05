عيش السرايا في 15 دقيقة

تعد عيش السرايا من الحلوى الشرقية الشهيرة الشهية، والمنتشرة في عدد من البلاد بالمنطقة.

نُقدِّم إليك طريقة تحضيرها كالمحترفات في 15 دقيقة فقط، تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسكِ وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

70 غرام زبدة.

750 غرام حليب.

100 غرام صفار البيض.

35 غرام دبس التمر.

350 غرام سكر.

225 غرام دقيق.

4 غرامات ملح زبدة لدهن القوالب، بحسب الحاجة.

كوب دبس التمر.

كوب تشكيلة مكسرات محمصة.

كوب قشدة.

طريقة التحضير

- تذوب الزبدة الحليب معًا على حرارة متوسطة.

- تضع كل المقادير عدا الحليب والزبدة في خلاط. تخلط المواد على أخفض سرعة، وببطء يدمج خليط الحليب الدافئ والزبدة.

- يخلط المزيج لدقيقة تقريبًا ويترك المزيج بالثلاجة حتى يرتاح مدة 12 ساعة على الأقل.

- تبرد القوالب قبل دهنها بالزبدة المذوبة ويصب 100 غرام من المزيج في كل قالب.

- تخبز عيش السرايا على حرارة 187 درجة مئوية مدة 45 دقيقة

- تخرج عيش السرايا من القوالب وهي ساخنة ويصب دبس التمر على الوجه ويتزين بالمكسرات والقشدة وتصبح جاهزة للتقديم.