حساء الرافيولي الشهي في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 12:08 مساء

الرافيولي هو نوع من أنواع المعكرونة، ويصنع الرافيولي أساساً على شكل مربع أو دوائر أو غيرها. تقدم هذ القطع مع الصلصة أو المرق أو يتم

المكونات
كوبان من قطع الرافيولي المحشوة
بصلة صغيرة مفرومة
نصف حبة من الفليفلة الحمراء المفرومة
3 فصوص من الثوم المهروس
3 حبات من الطماطم المفرومة
3 أكواب من مرق الدجاج
كوبان من الماء الساخن
ملعقة صغيرة من الريحان المطحون
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

طريقة التحضير
- في قدر متوسط الحجم، سخني الزيت على نار خفيفة، ثم ضعي الثوم والبصل والفليفلة وقلبيها.
- ما إن تذبل المكونات، أضيفي الطماطم المقطعة والريحان واغمريها بالماء ومرق الدجاج واتركيها على النار حتى تنضج.
- بعد الغليان، صبي حبات الرافيولي واتركيها على النار لبضع دقائق إضافية.
- ضعي الملح والفلفل الأسود في المرحلة الأخيرة من التحضير، وارتكيها حتى يشتد المزيج.
- ما إن ينضج، حتى ترفعين القدر عن النار وتصبين الشوربة في طبق التقديم وتقدمينها.

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