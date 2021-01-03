يخنة البطاطا واللحم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 01:11 مساء

اليخنات من الاطباق المشهورة جداً في المطبخ العربي وهي غالباً ما تكون معدة من اللحم مع صنف واحد أو أكثر من الخضار تعرفي على طريقة سهلة لتحضيرها وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
نصف كيلوغرام من اللحمة المقطعة
5 حبات من البطاطا
4 فصوص من الثوم المهروس
ملعقة كبيرة من الكزبرة اليابسة والمطحونة
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
3 أكواب من الماء
ربع كوب من الزيت النباتي

طريقة التحضير
- ابدئي أولاً بسلق اللحمة المقطعة إلى مكعبات على نار خفيفة مع القليل من الزيت واتركيها حتى تنضج.
- في هذه الأثناء، قشري البطاطا وقطعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم، واقليها على النار الخفيفة.
- أضيفي البطاطا والثوم المهروس والملح والفلفل الأسود والكزبرة إلى اللحمة على نار خفيفة.
- اغمري المكونات كلها بالماء واحكمي إقفال القدر واتركيها على النار حتى تنضج تماماً.
- بعدها ارفعي القدر عن النار وصبيها في طبق التقديم وقدميها ساخنة.
- يمكنك تحضير الأرز المسلوق إلى جانب اليخنة وتقديمه ساخناً أيضاً على المائدة.

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