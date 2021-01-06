ورق عنب على الطريقة اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 10:40 صباحا

أحد أشهى المقبلات في المطبخ اللبناني هو طبق ورق عنب باللحمة، الذي يمكن تقديمه إما باردا أو ساخنا على المائدة، تعرفي على طريقة إعداده في منزلك بسهولة.

المكونات
كيلوغرام ورق العنب.
3 أكواب من الأرز.
ربع كيلوغرام من اللحمة المفرومة.
نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
ملعقة صغيرة من الملح.
3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير
- في وعاء متوسط الحجم، امزجي اللحمة المفرومة مع الأرز المنقوع سابقا بالماء واخلطيهما جيدا.
- ثم أضيفي الزيت والملح والفلفل الأسود والبهارات وتابعي الخلط إلى أن تتجانس المكونات في ما بينها.
- اسلقي في هذه الأثناء أوراق العنب إلى أن تصبح ليّنة ويتغيّر لونها.
- اتركيها حتى تبرد ثم افردي كل ورقة على حدة وضعي القليل من الحشوة في وسطها وأحكمي لفّها.
- رصّي أوراق العنب المحشوة بعد الانتهاء في قدر متوسط الحجم، واغمريها بالماء.
- ضعي طبقا زجاجيا أعلى أوراق العنب لرصّها تماما كي لا تتفتح خلال الطهو.
- اتركي القدر على النار حتى يبدأ بالغليان، ثم خففي النار واتركيه حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.

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