«أم علي» بالكرواسون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 12:23 مساء

تعرَّفي معنا على طريقة مختلفة لتحضير حلوى «أم علي» الشهية بالكرواسون وقدِّميها لعائلتكِ واستمتعوا معًا بمذاقها الشهي.

المكونات
عبوة حليب.
كرواسون مقطع قطعًا صغيرة.
زبيب مجفّف.
رقائق جوز الهند.
رقائق اللوز محمّصة.
فستق مكسّر.
فانيليا.
أربعة أكواب مياه.
كريمة سائلة مخفوقة.

طريقة التحضير
- نخلط الكرواسون مع الزبيب والجوز واللوز والفستق بصحن الخبز.
- نخلط الحليب والماء والفانيلا في صحن ونغلي المزيج، ثم نزيل المزيج من على النار ونصبّه فوق الكرواسون ونتركه خمس دقائق أو حتى يتشرب المزيج الحليب.
- نضع الكريمة بكيس التزيين ونزيِّن صحن الخبز بالكريمة، نضع الصحن بفرن على درجة 200 مئوية باستخدام الشواية خمس دقائق أو حتى تصبح الكريمة بلون ذهبي.

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