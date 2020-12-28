دجاج مشوي بصلصة الطماطم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 12:16 مساء

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الدجاج المشوي مع الطماطم، يمكن تقديم الوصفة كطبق رئيسي.

المكونات 
- الدجاج: دجاجة (مقطعة ومنطفة) 
- عصير طماطم: كوب (طازج) 
- الطماطم الكرزية: كوب (مقطعة أنصاف) 
- البصل: 1 حبة (مفروم) 
- الفلفل الأصفر: 1 حبة (مفروم شرائح) 
- ملح: ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة 
- بهارات مشكلة: نصف ملعقة صغيرة 
- زيتون أسود: نصف كوب 
- سمن: ملعقة كبيرة 

طريقة التحضير
- اخلطي عصير الطماطم مع البصل والملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود جيدا، ثم ادهني طبق الفرن بجزء من السمن ثم افركي الدجاج في باقي كمية السمن.

- ضعي الدجاج في طبق الفرن ووزعي مزيج عصير الطماطم عليه وافركيه جيدا.

- وزعي الفلفل الأصفر في أطراف الطبق ثم وزعي الطماطم الكرزية الأنصاف والزيتون.

- غطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة ثم خففي الحرارة لـ170 درجة واتركي الدجاج لمدة ساعة حتى ينضج.

- حمري وجه الطبق وقدميه ساخنًا إلى جانب الأرز.

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