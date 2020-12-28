دجاج مشوي بصلصة الطماطم

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير الدجاج المشوي مع الطماطم، يمكن تقديم الوصفة كطبق رئيسي.

المكونات

- الدجاج: دجاجة (مقطعة ومنطفة)

- عصير طماطم: كوب (طازج)

- الطماطم الكرزية: كوب (مقطعة أنصاف)

- البصل: 1 حبة (مفروم)

- الفلفل الأصفر: 1 حبة (مفروم شرائح)

- ملح: ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة: نصف ملعقة صغيرة

- زيتون أسود: نصف كوب

- سمن: ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

- اخلطي عصير الطماطم مع البصل والملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود جيدا، ثم ادهني طبق الفرن بجزء من السمن ثم افركي الدجاج في باقي كمية السمن.

- ضعي الدجاج في طبق الفرن ووزعي مزيج عصير الطماطم عليه وافركيه جيدا.

- وزعي الفلفل الأصفر في أطراف الطبق ثم وزعي الطماطم الكرزية الأنصاف والزيتون.

- غطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة ثم خففي الحرارة لـ170 درجة واتركي الدجاج لمدة ساعة حتى ينضج.

- حمري وجه الطبق وقدميه ساخنًا إلى جانب الأرز.