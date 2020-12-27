فتة باذنجان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 03:34 مساء

نُقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير فتة الباذنجان الشهية مع البطاطا والحليب لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
أربع ثمرات بطاطا مقطعة إلى مكعبات ومقلية.
أربع ثمرات باذنجان مقطع إلى مكعبات ومقلي.
كوبا حمص حب مسلوق.
أربعة أرغفة خبز مقطع إلى مكعبات ومقلي.
معدنوس للتزيين
لتحضير خليط الزبادي:
كوبا حليب زبادي.
أربع ملاعق عصير ليمون حامض.
ثوم مهروس.
ملعقتان صغيرتان خل أبيض.
ملعقتان صغيرتان سماق.
ملعقتان صغيرتان ملح.
مكسرات.

طريقة التحضير
- في وعاء، ضعي الحليب الزبادي وعصير الليمون الحامض والثوم المهروس والخل الأبيض والسماق والملح.
- أخلطي المكونات جيدًا بالخفاق اليدوي حتى تتجانس.
- في طبق التقديم، ضعي طبقة من البطاطا المقلية ثم الباذنجان المقلي ثم الحمص يليه الخبز المقلي.
وزعي القليل من خليط الحليب الزبادي فوق المكونات وزيني بالمعدنوس والمكسرات ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

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