شرائح اللحم على الطريقة الصينية

تعرفي معنا على طريقة تحضير شرائح اللحم الشهية على الطريقة الصينية مع الثوم والصويا صوص وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
3/4 كيلو شرائح لحم.
2 فص ثوم مفروم.
3/4 كوب صوص صويا.
1/4 كوب نشا.
3/4 كوب ماء.
3/4 كوب سكر بني.
1/2 كوب جزر مبشور.
3 بصل أخضر، مقطع.
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.
ملح.
فلفل أسود مطحون.
طريقة التحضير
- ضعي النشا في طبق كبير الحجم ثم ضعي عليها شرائح اللحم.
-قلبي شرائح اللحم في النشا ثم ضعيها في كيس بلاستيك محكم الغلق وفي بولة كبيرة الحجم ضعي الماء وصوص الصويا والسكر البني والجزر.
- أضيفي البصل الأخضر وزيت الزيتون والثوم والزنجبيل والملح والفلفل إلى البولة وقلبي جيدًا.
- ضعي مزيج البصل الأخضر وصوص الصويا على شرائح اللحم في الكيس البلاستيك ثم قلبيها برفق لتختلط بها وضعيها في الثلاجة حتى تتشرب من التتبيلة.
- سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة وضعي شرائح اللحم في الزيت الساخن وقلبيها من حين لآخر حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.