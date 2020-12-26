شرائح اللحم على الطريقة الصينية

تعرفي معنا على طريقة تحضير شرائح اللحم الشهية على الطريقة الصينية مع الثوم والصويا صوص وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

3/4 كيلو شرائح لحم.

2 فص ثوم مفروم.

3/4 كوب صوص صويا.

1/4 كوب نشا.

3/4 كوب ماء.

3/4 كوب سكر بني.

1/2 كوب جزر مبشور.

3 بصل أخضر، مقطع.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير

- ضعي النشا في طبق كبير الحجم ثم ضعي عليها شرائح اللحم.

-قلبي شرائح اللحم في النشا ثم ضعيها في كيس بلاستيك محكم الغلق وفي بولة كبيرة الحجم ضعي الماء وصوص الصويا والسكر البني والجزر.

- أضيفي البصل الأخضر وزيت الزيتون والثوم والزنجبيل والملح والفلفل إلى البولة وقلبي جيدًا.

- ضعي مزيج البصل الأخضر وصوص الصويا على شرائح اللحم في الكيس البلاستيك ثم قلبيها برفق لتختلط بها وضعيها في الثلاجة حتى تتشرب من التتبيلة.

- سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة وضعي شرائح اللحم في الزيت الساخن وقلبيها من حين لآخر حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.