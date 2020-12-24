طريقة طهي الجزر بشكل صحي

(أرشيفية: الإنترنت)

من أجل الحصول بشكل ملائم على فيتامين «أ» من الجزر من المهم تناوله مع شكل من أشكال الدهون، بحسب منظمة تغذية ألمانية.

وخرج خبراء الخضراوات بوجبة خفيفة طعمها شهي وتستغل كل تلك الفيتامينات بمعاملة الجزر مثل البطاطس المقلية، ولكن بقليل من الدهون والكربوهيدرات، وفق موقع «24».

ولإعداد ما يكفي من عصي الثوم والجزر وجبن البرمزيان لأربعة أفراد، سوف تحتاج أولًا إلى مزج الثوم المهروس مع 6 ملاعق من زيت الزيتون و4 ملاعق من البرمزيان المبشور و3 ملاعق من البقسماط وملح وفلفل.

استعن بأربعة جزرات وقطعها بالطول مثل البطاطس المقلية، قبل وضع كل واحدة في مزيج الزيت.

ضع الجزر على ورق الزبدة واخبزها في الفرن لما بين 15 إلى 20 دقيقة على حرارة 200 درجة مئوية حتى تصير طرية مع تغيير وضع لوح الخبز في منتصف مدة الخبز.