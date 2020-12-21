كفتة بالخضراوات

تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة اللحم مع الخضراوات، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».
المكونات:
1/2 كجم من اللحم المفروم.
حبة كوسة مبشورة.
حبة جزر مبشورة
حبة بصل مبشورة
حبة كراث مبشورة.
1/4 كوب من المعدنوس المفروم.
ملح وفلفل حسب الرغبة.
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
دقيق.
زيت للقلي.
طريقة التحضير:
- يوضع زيت الزيتون مع الجزر والبصل والكوسة والكرافث وتقلب على نار متوسطة الحرارة إلى أن تذبل، ثم يوضع الخليط جانبًا كي يبرد تمامًا.
- يخلط الخليط مع باقي مكونات الكفتة، ويشكل الخليط النهائي على شكل كرات وتغمس أصابع الكفتة في الدقيق وتحمر في الزيت الساخن، وتصبح جاهزة للتقديم.