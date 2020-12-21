كفتة بالخضراوات

تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة اللحم مع الخضراوات، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات:

1/2 كجم من اللحم المفروم.

حبة كوسة مبشورة.

حبة جزر مبشورة

حبة بصل مبشورة

حبة كراث مبشورة.

1/4 كوب من المعدنوس المفروم.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

دقيق.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:

- يوضع زيت الزيتون مع الجزر والبصل والكوسة والكرافث وتقلب على نار متوسطة الحرارة إلى أن تذبل، ثم يوضع الخليط جانبًا كي يبرد تمامًا.

- يخلط الخليط مع باقي مكونات الكفتة، ويشكل الخليط النهائي على شكل كرات وتغمس أصابع الكفتة في الدقيق وتحمر في الزيت الساخن، وتصبح جاهزة للتقديم.