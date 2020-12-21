إكلير الشوكولاتة في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 04:12 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير إكلير الشوكولاتة الشهي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «يوتيوب».

المكونات
كوب ماء.
ثلث كوب زبد.
رشة فانيليا.
ملعقة صغيرة سكر.
كوب دقيق.
3 بيضات.
للحشو
ملعقة كبيرة دقيق.
ربع كوب سكو بودرة.
ربع كوب حليب.
بيضة.
2 صفار بيض.
رشة فانيليا.
كوب حليب مغلي.
ملعقة نشا كبيرة.
كوب كريمة.
شيكولاتة للتزيين.

طريقة التحضير
- ضعي كوبا من الماء على النار، وأضيفي له رشة فانيليا والسكر والزبد والدقيق، وقلبيها جيدا على النار حتى تصبح عجينة.
- ضعي العجين في إناء، وأضيفي البيض وقلبيها جيدا، ثم ضعي الخليط في كيس التشكيل، وشكلي العجين على شكل إكلير في صينية، وضعيها في الفرن على درجة حرارة 160 لمدة 40 دقيقة.
- في إناء آخر، ضعي مكونات الحشو بالترتيب التالي، ملعقة كبيرة دقيق والسكر البودرة وربع كوب حليب والبيضة ثم صفار البيضتين، وقلبي جيدا ثم رشة فانيليا، وأخيرًا كوب حليب مغلي وقلبي المزيج مرة أخرى.
- ضعي المزيج على النار وأضيفي ملعقة نشا، وقلبيها مع المزيج وضعيه في طبق، ثم أضيفي الكريمة وقلبيها جيدًا.
- ضعي المزيج في كيس التشكيل، وافتحي كل قطعة من الإكلير واحشيها به، ثم أضيفي الشوكولاتة على الطبقة الخارجية ويصبح جاهزا للتقديم.

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