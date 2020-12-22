ملوخية بالجمبري في خطوات سهلة وسريعة

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير الملوخية بالجمبري تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «مطبخ حياتك».

المكونات

1/2 كيلو غرام أوراق الملوخية

400 غرام جمبري مقشر حجم متوسط

5 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملعقة صغيرة كسبرة جافة ناعمة

2 مكعب مرق دجاج

ملح وفلفل أسود وكمون

لتر ماء

طريقة التحضير

- اغسلي الملوخية بعد قطعها من العنق، ضعيها في مصفاة للتخلص من الماء الزائد.

- قطعي الملوخية بالمخرطة وليس بالكبة حتى تكون خشنة نوعًا.

- اتركي الجمبري المقشر مع ملعقتي خل لمدة 3 دقائق ثم اشطفي بالماء وضعيه في مصفاة.

- ضعي الماء في وعاء الطهي مع مرق الدجاج والتوابل ثم اتركيه يغلي وضيفي الجمبري المقشر للمرق المغلي وغطي الوعاء لمدة 10 دقائق.

- صفي الجمبري من المرق ثم أضيفي الملوخية المفرومة للمرق.

- في هذه الأثناء ضعي الزيت مع الثوم في طاسة للقلي حتى يصفر لونه ثم ضيفي الكسبرة الجافة ثم الجمبري حتى يتغير لونه إلى الذهبي.

- عندما تغلي الملوخية ضيفي الجمبري والثوم وغطي وعاء الطهي 3 دقائق بعيدًا عن النار ويصبح جاهزا للتقديم.