ملوخية بالجمبري في خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 11:59 صباحا

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير الملوخية بالجمبري تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «مطبخ حياتك».

المكونات
1/2 كيلو غرام أوراق الملوخية
400 غرام جمبري مقشر حجم متوسط
5 فصوص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
ملعقة صغيرة كسبرة جافة ناعمة
2 مكعب مرق دجاج
ملح وفلفل أسود وكمون
لتر ماء

طريقة التحضير
- اغسلي الملوخية بعد قطعها من العنق، ضعيها في مصفاة للتخلص من الماء الزائد.
- قطعي الملوخية بالمخرطة وليس بالكبة حتى تكون خشنة نوعًا.
- اتركي الجمبري المقشر مع ملعقتي خل لمدة 3 دقائق ثم اشطفي بالماء وضعيه في مصفاة.
- ضعي الماء في وعاء الطهي مع مرق الدجاج والتوابل ثم اتركيه يغلي وضيفي الجمبري المقشر للمرق المغلي وغطي الوعاء لمدة 10 دقائق.
- صفي الجمبري من المرق ثم أضيفي الملوخية المفرومة للمرق.
- في هذه الأثناء ضعي الزيت مع الثوم في طاسة للقلي حتى يصفر لونه ثم ضيفي الكسبرة الجافة ثم الجمبري حتى يتغير لونه إلى الذهبي.
- عندما تغلي الملوخية ضيفي الجمبري والثوم وغطي وعاء الطهي 3 دقائق بعيدًا عن النار ويصبح جاهزا للتقديم.

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