بسبوسة بالقشدة

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير حلوى البسبوسة الشهية مع القشدة لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «يمي».

المكونات

3 حبات بيض.

2 ملعقة صغيرة فانيلا.

3 أكواب سميد.

كوب حليب بودرة.

زيت نباتي

جوز الهند.

باكنغ باودر.

للقشدة

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ماء ورد أو فانيلا سائلة.

2 كوب حليب.

قومي بخلط مكونات القشدة جميعها على نار هادئة حتى يشتد قوامها.

للقطر

2 كوب ماء.

4 أكواب سكر.

عصرة ليمون.

قرفة.

طريقة التحضير

- اخلطي البيض والزيت مع الفانيلا وضعي السميد وجوز الهند واخلطي المكونات جيدًا.

- أضيفي الحليب مع الباكنغ باودر واخفقي جيدًا إلى أن يتماسك الخليط بعض الشيء.

- أحضري صينية وادهنيها بالزيت والدقيق ثم اسكبي نصف الكمية وضعيها في الفرن على درجة حرارة 180 إلى أن تنضج.

- أخرجيها من الفرن وضعي عليها القشدة التي تم تحضيرها، ثم ضعي النصف الثاني من الخليط.

- ضعيها في الفرن وشغلي الشواية بحيث تكون الصينية في قاع الفرن على آخر طبقة واتركيها حتى تنضج، ثم أخرجي الصينية واسقيها بالقطر البارد وتصبح جاهزة للتقديم.