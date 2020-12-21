بسبوسة بالقشدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 10:23 صباحا

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير حلوى البسبوسة الشهية مع القشدة لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «يمي».

المكونات
3 حبات بيض.
2 ملعقة صغيرة فانيلا.
3 أكواب سميد.
كوب حليب بودرة.
زيت نباتي
جوز الهند.
باكنغ باودر.
للقشدة
2 ملعقة كبيرة دقيق.
2 ملعقة كبيرة نشا.
ماء ورد أو فانيلا سائلة.
2 كوب حليب.
قومي بخلط مكونات القشدة جميعها على نار هادئة حتى يشتد قوامها.
للقطر
2 كوب ماء.
4 أكواب سكر.
عصرة ليمون.
قرفة.

طريقة التحضير
- اخلطي البيض والزيت مع الفانيلا وضعي السميد وجوز الهند واخلطي المكونات جيدًا.
- أضيفي الحليب مع الباكنغ باودر واخفقي جيدًا إلى أن يتماسك الخليط بعض الشيء.
- أحضري صينية وادهنيها بالزيت والدقيق ثم اسكبي نصف الكمية وضعيها في الفرن على درجة حرارة 180 إلى أن تنضج.
- أخرجيها من الفرن وضعي عليها القشدة التي تم تحضيرها، ثم ضعي النصف الثاني من الخليط.
- ضعيها في الفرن وشغلي الشواية بحيث تكون الصينية في قاع الفرن على آخر طبقة واتركيها حتى تنضج، ثم أخرجي الصينية واسقيها بالقطر البارد وتصبح جاهزة للتقديم.

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