سبانخ باللحم لتقوية المناعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 12:00 مساء

السبانخ من الخضراوات الغنية بالحديد والكالسيوم، لذلك نُقدِّم إليكِ طريقة تحضيرها مع اللحم لإعدادها في منزلكِ بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
حزمتا سبانخ.
نصف كيلو لحم مفروم أو مقطع قطعًا صغيرة.
بصلتان.
نصف كوب كزبرة طازجة ومقطعة.
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
نصف كوب معدنوس طازج مقطع.
نصف ملعقة صغيرة كمون.
خمس ثمرات كبيرة طماطم.
بصلة مبشورة.
ملح وفلفل حسب الرغبة.
12 ملعقة كبيرة زيت.
ملعقة صغيرة إضافية من الكمون.
عصير ليمونة.

طريقة التحضير
- تغسل السبانخ جيدًا، ثم تصفى وتقطع قطعًا صغيرة الحجم وتترك جانبًا.
- تخلط اللحمة مع الملح والفلفل وملعقة الكمون والبصل المبشور وتطهى فى إناء على نار متوسطة حتى تمتص جميع السوائل وتترك جانبًا.
- تقطَّع بصلتان قطعًا صغيرة وتقلى في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون.
- تضاف للبصل المقلي الطماطم المبشورة وباقي التوابل وعصير الليمون وتترك على النار لمدة عشر دقائق مع التقليب المستمر.
- يضاف اللحم السابق تحضيره لمزيج البصل والطماطم، ثم تضاف السبانخ والكزبرة والمعدنوس.
- يترك الخليط على النار لمدة عشر دقائق حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

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