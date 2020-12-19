جلاش بحشوة الجبن والفلفل

نقدم إليكِ طريقة تحضير رقائق الجلاش بالجبن الرومي والموتزاريلا لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

عبوة جلاش

نصف كوب جبن رومي.

نصف كوب جبن موتزاريلا مبشور.

نصف كوب سمن سائل.

بيضتان.

ثمرتا فلفل أخضر وألوان (شرائح رفيعة).

نصف كوب زيتون أخضر أو أسود شرائح.

نصف كوب حليب سائل.

قليل من الملح والفلفل.

طريقة التحضير

- في صينية مدهونة سمن، رصي طبقات الجلاش وادهني وجه كل ورقة بفرشاة بالسمن السائل، حتى الانتهاء من نصف الكمية.

- في وعاء عميق اخلطي الجبن الرومي والموتزاريلا وشرائح الفلفل والزيتون وبيضة واحدة ورشة فلفل أسود خلطًا جيدًا.

- افردي 4/3 خليط الجبن بالزيتون والفلفل على سطح الجلاش وأكملي باقي أوراق الجلاش مع دهن وجه كل ورقة بفرشاة بقليل من السمن حتى تنتهي الكمية. واجعلي بقية الخليط للوجه.