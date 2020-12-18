أرز برياني بالخضراوات لتقوية المناعة

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل البرياني بالخضراوات لتقوية المناعة، وفق وصفة «أطيب طبخة».

المكوّنات

2 كوب أرز منقوع

ملعقة صغيرة زعفران

كوب بازيلاء

جزر مفروم فرمًا ناعمًا

بصل مفروم فرمًا خشنًا

زنجبيل مقشر ومقطع

ثوم مهروس - 3 فصوص

ملعقة كاري

بهارات برياني

كمون

كزبرة مفرومة فرمًا خشنًا - ربع كوب

ملح - ملعقة صغيرة

فلفل أسود مطحون

زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان

طريقة التحضير

- اطحني البصل مع الثوم، الزنجبيل والكزبرة وتبّلي بالفلفل، الكمون، بهارات البرياني والكاري.

- حمي ملعقة من الزيت في قدر على النار وأضيفي المزيج المطحون ثم البازيلاء والجزر وقلبي المكونات حتى تندمج.

- أضيفي حوالي نصف كوب من الماء إلى المكونات واتركيها لمدة 15 دقيقة حتى تنضج.

- حمّي ملعقة من الزيت في قدر آخر وأضيفي كمية من الماء والملح ثم الأرز والزعفران بعد تصفيته من الماء واتركيه لحوالي 15 دقيقة.

- أضيفي الأرز إلى مزيج الخضار وقلّبيه معه ثم اسكبيه في طبق للتقديم وقدميه ساخنًا.