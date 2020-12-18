أرز برياني بالخضراوات لتقوية المناعة

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل البرياني بالخضراوات لتقوية المناعة، وفق وصفة «أطيب طبخة».
المكوّنات
2 كوب أرز منقوع
ملعقة صغيرة زعفران
كوب بازيلاء
جزر مفروم فرمًا ناعمًا
بصل مفروم فرمًا خشنًا
زنجبيل مقشر ومقطع
ثوم مهروس - 3 فصوص
ملعقة كاري
بهارات برياني
كمون
كزبرة مفرومة فرمًا خشنًا - ربع كوب
ملح - ملعقة صغيرة
فلفل أسود مطحون
زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان
طريقة التحضير
- اطحني البصل مع الثوم، الزنجبيل والكزبرة وتبّلي بالفلفل، الكمون، بهارات البرياني والكاري.
- حمي ملعقة من الزيت في قدر على النار وأضيفي المزيج المطحون ثم البازيلاء والجزر وقلبي المكونات حتى تندمج.
- أضيفي حوالي نصف كوب من الماء إلى المكونات واتركيها لمدة 15 دقيقة حتى تنضج.
- حمّي ملعقة من الزيت في قدر آخر وأضيفي كمية من الماء والملح ثم الأرز والزعفران بعد تصفيته من الماء واتركيه لحوالي 15 دقيقة.
- أضيفي الأرز إلى مزيج الخضار وقلّبيه معه ثم اسكبيه في طبق للتقديم وقدميه ساخنًا.