طاجين سوتيه الخضراوات الحار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 02:36 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير طاجين الخضار السوتيه الحار، لتحافظي على حميتكِ الغذائية وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
ملعقة كبيرة زبد.
3 فصوص ثوم مهروس.
ثمرة فلفل حار مفرومة.
ثمرة باذنجان مكعبات.
ثمرة فلفل أصفر مقطعة.
ثمرة فلفل أحمر مقطعة.
ثمرة بصل أخضر مقطع.
1/4 ملعقة صغيرة ملح.
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير
- سخني زيت الزيتون والزبد في مقلاة على نار متوسطة.
- ضعي الثوم والفلفل الحار في المقلاة وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى يذبل المزيج.
- أضيفي الباذنجان والفلفل الأصفر والأحمر والبصل الأخضر الى مزيج الثوم والفلفل وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى ينضج المزيج.
- تبلي الخضراوات بالملح والفلفل وقلبي برفق ثم اتركيه لثوانٍ ليصبح جاهزًا للتقديم.

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