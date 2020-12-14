أومليت بالطماطم للفطور

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 12:21 مساء

الدحي من الوجبات المغذية والمفيدة للجسم، لذلك نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير الدحي الأومليت مع الجبن والطماطم لتقدميه لعائلتكِ على وجبة الإفطار، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
أربع بيضات.
ملعقة كبيرة زبد.
قطع طماطم.
جبن (حسب الرغبة )
فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير
- سخني الزبد في مقلاة على نار متوسطة، ثم اخفقي البيض والجبن والفلفل الأسود جيدًا في بولة متوسطة الحجم.
- ضعي مزيج البيض على الزبد في المقلاة، ثم اتركيه حتى ينضج واقلبيه على الوجه الآخر.
- ضعي قطع الطماطم على البيض واتركيه لثوانٍ ويصبح جاهزًا للتقديم.

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