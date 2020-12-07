كبدة الدجاج مع شرائح الفلفل الملون

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 01:08 مساء

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كبدة الدجاج الشهية مع الفلفل الملون لتعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كيلو كبدة دجاج
3 ملاعق كبيرة زبدة
ثمرة فلفل ألوان، شرائح
2 ملعقة صغيرة سكر
ملعقة كبيرة زبدة
ملح
فلفل أسود مطحون
كزبرة
بهارات

طريقة التحضير
- في إناء على نار متوسطة ضعي الزبدة تسيح.
- ضعي الفلفل في الزبدة وقلبي حتى يذبل.
- ضعي الكبدة في الإناء على الفلفل واتركيها تنضج مع تقليبها من حين لآخر.
- تبلي الكبدة بالملح والفلفل والكزبرة والبهارات ثم ارفعيها من على النار ثم تقدم.

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