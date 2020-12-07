كبدة الدجاج مع شرائح الفلفل الملون

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كبدة الدجاج الشهية مع الفلفل الملون لتعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كيلو كبدة دجاج

3 ملاعق كبيرة زبدة

ثمرة فلفل ألوان، شرائح

2 ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل أسود مطحون

كزبرة

بهارات

طريقة التحضير

- في إناء على نار متوسطة ضعي الزبدة تسيح.

- ضعي الفلفل في الزبدة وقلبي حتى يذبل.

- ضعي الكبدة في الإناء على الفلفل واتركيها تنضج مع تقليبها من حين لآخر.

- تبلي الكبدة بالملح والفلفل والكزبرة والبهارات ثم ارفعيها من على النار ثم تقدم.