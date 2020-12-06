حلوى التفاح بالكريمة والمكسرات

التفاح من الفواكه المفيدة لجسم الإنسان وتعمل على تقويته وإمداده بالسكريات الطبيعة التي يحتاجها، لذلك نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير حلوى التفاح بالكريمة في الفرن لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

ست تفاحات.

كوب جبن كريمي.

400 غرام حليب مكثف محلى.

ربع كوب عين جمل مجروش.

بيضة.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة التحضير

- يغسل التفاح جيدًا، ثم يقطع الجزء العلوي منها، ويفرغ من الداخل.

- يقطع الجزء العلوي من التفاح، ويوضع في طبق جانبًا.

- يسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، وترص ثمرات التفاح في قالب كب كيك.

- يوضع الجبن الكريمي في بولة، ويضاف إليه ما تم تفريغه من التفاح والبيض والفانيليا وكوب إلا ربع من الحليب المكثف، وتخلط جيدًا حتى تتجانس.

- يصب خليط الحليب في التفاح، ويوزع عليه ما تم تقطيعه من التفاح وعين الجمل، ورشة قرفة وتدخل الفرن لمدة 25 دقيقة وحتى ينضج التفاح ويلين.

- يخرج من الفرن، ويترك ليهدأ قليلاً ويوضع في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات أو لحين التقديم.

- ويصب فوقه باقي كمية الحليب المكثف، ويزين بعين الجمل والقرفة ويصبح جاهزًا للتقديم على مائدتكِ.