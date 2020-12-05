دجاج شهي بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 ديسمبر 2020, 01:49 مساء

صدور الدجاج من الأطباق المنتشرة في مطابخ كل الدول، وتحضر بطرق مختلفة ومتنوعة، حيث يمكن أن تكون مشوية أو مقلية أو في الفرن أو مع أنواع مختلفة من الصوصات الشهية اليوم نقدمها إليك بالصوص الأبيض (الكريمة)، تعرفي إلى الطريقة معنا وطبقيها بنفسك، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
6 شرائح دجاج فيليه
2 كوب كريمة طبخ
كوب مشروم طازج شرائح
حبة بصل مفروم
ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقة صغيرة بودرة بصل
2 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
بقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير
- في مقلاة واسعة وعلى نار متوسطة، نضع الزيت والزبدة حتى يسخن «يقدح».
- نضع شرائح الدجاج في المقلاة، ونقلبها على الجانبين حتى تكتسب لونا ذهبيا فاتحا، ثم نرفعها جانبا وفي نفس المقلاة، نضع البصل والثوم، ونقلبهما حتى يذبل البصل ويلين.
- نضيف المشروم، ونقلبه لمدة خمس دقائق حتى يتشوح ونذيب المستردة في كريمة الطبخ، ونضيفها للمقلاة، ونقلب جيداً.
- نعيد شرائح الدجاج في المقلاة، ونتبلها بالملح والفلفل الأسود، ونقلب جيداً ثم نغطي المقلاة، ونتركها لمدة 15 - 20 دقيقة حتى تنضج.
- نضع صدور الدجاج في الطبق، ونصب فوقها الصوص، ونُزينها بالبقدونس وتصبح جاهزة للتقديم.

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