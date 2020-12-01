بوريه بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 10:17 صباحا

نُقدِّم لكِ طريقة تحضير البطاطا البوريه، في خطوات سهلة وسريعة، لتعديها في مطبخكِ بسهولة وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات
3 ثمرات طماطم مقطعة.
3 ملاعق كبيرة معدنوس طازج.
3 فصوص ثوم مهروس.
ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
ملعقتان كبيرتان زبد.
ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.
رشة كمون.
ملعقة صغيرة زعتر مجفف.
بصلة مفرومة.
ملعقة كبيرة خل.
كيلو بطاطا .
ربع كوب كريمة لباني .
ثُمن كيلو لحم مفروم.

طريقة التحضير
- تغسل البطاطا وتقشر وتقطع مكعبات، ثم في كمية ماء وفيرة على النار مع ملعقة من الملح نسلق البطاطا ثم تصفى وتهرس.
- نضيف لها الزبد وفص ثوم مهروس والكريمة ونقلب جيدًا حتى تتجانس وتتبل بالملح والفلفل.
- في طاسة على النار نضع الزيت والبصل وباقي الثوم ونقلب حتى يذبلوا، ثم نصيف الكمون والكزبرة ونقلب.
- نضيف اللحم ونقلب حتى يتغير لونها، ونضيف الطماطم ونقلب ثم الخل والزعتر والمعدنوس ونهدي النار ونتركها لمدة عشر دقائق لينضج اللحم وتصبح جاهزة للتقديم.

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