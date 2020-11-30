جرانولا الشوفان والعسل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 12:00 مساء
الجرانولا الشهية بالشوفان والعسل (الإنترنت)

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير الجرانولا الشهية بالشوفان والعسل، التي تعد من الوجبات قليلة السعرات الحرارية، كما أنها تعمل على الحفاظ على الحمية الغذائية.

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الجرانولا الشهية بالشوفان والعسل وطبقيها بنفسكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كوب الشوفان الكامل.
3/4 كوب لوز.
1/4 كوب بذورعباد الشمس.
2 ملعقة كبيرة سمسم.
2.5 ملعقة صغيرة قرفة بودرة.
1/4 ملعقة صغيرة ملح.
1/4 كوب زيت عباد الشمس.
1/4 كوب ماء.
3/4 كوب عسل.
ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.
3 أكواب حليب.
توت.

طريقة التحضير
- يخلط الشوفان والمكسرات والبذور والقرفة والملح في وعاء.
- يسخن الزيت مع الماء والعسل والفانيليا، وتخفق معًا حتى تمتزج.
- يسكب شراب العسل فوق مزيج الشوفان ويخلط جيدًا حتى يتغلف الشوفان بالكامل.
- يوزع المزيج على صينية خبز ويخبز على درجة حرارة 170 مئوية لمدة 30 دقيقة تقريبًا مع تقليبه عدة مرات خلال الطهي.
- يخرج من الفرن وتخلط معه الفاكهة المجففة. يترك جانبًا حتى يبرد تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

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