برغر بالجبن

تعرفي معنا على طريقة عمل برغر لحم محشي جبن، حسب «أطيب طبخة».

المكونات

لتحضير اللحم:

جبن شيدر بحسب الرغبة.

لحم مفروم 500 غرام.

خردل ملعقة صغيرة.

كتشاب ملعقة صغيرة.

ملح ملعقة صغيرة.

فلفل أسود ملعقة صغيرة.

زيت نباتي ملعقة كبيرة.

زبدة ملعقة صغيرة.

للتقديم

خبز برغر 3.

كاتشاب بحسب الرغبة.

خردل بحسب الرغبة.

خس بحسب الرغبة.

طماطم بحسب الرغبة.

طريقة التحضير

- قطعي جبن الشيدر إلى مكعبات متوسطة الحجم.

- ضعي في وعاء اللحم وأضيفي إليه الخردل، الكاتشاب، الملح والفلفل الأسود. قلبي المكونات حتى تتداخل.

- خذي كمية من اللحم واحشيها بقطعة من الجبن واحكمي إغلاقها.. أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.

- حمي الزبدة والزيت في مقلاة على حرارة متوسطة وأضيفي قطع البرغر. حمريها من الجهتين ثم غطي المقلاة واتركيها حتى ينضج اللحم تمامًا نحو 5 دقائق.

- ادهني الخبز بالكاتشاب والخردل. أضيفي الخس، الطماطم وقطعة البرغر ثم قدمي الطبق لكل أفراد أسرتك.. وصحتين.