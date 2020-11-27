معمر مصري باللحم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 نوفمبر 2020, 08:10 صباحا

الأرز المعمر من الأطباق الشهيرة في المطبخ المصري وله طرق كثيرة في التحضير نقدم إليكِ اليوم أسهلها لتتعلميه معنا وتعديه في مطبخك وتقدميه كوجبة متكاملة لعائلتك وذلك وفقًا لموقع «صحتي».

المكونات
500 غرام لحم مقطع مكعبات
250 غرام أرز
3 ملاعق كبيرة قشدة
ملعقتان كبيرتان من سمن
(240 مللي) ماء
2 حبة بصل مفروم
ملعقة كبيرة زيت ذرة
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

طريقة التحضير
- نضع اللحمة مع البصل في الزيت والسمن على النار.
- نضيف الملح والفلفل الأسود ونضع الأرز في الطاجن، ونضيف له اللبن والماء والقشدة.
- نضيف اللحمة وندخل الطاجن الفرن حتى تمام نضج الأرز ويصبح جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صنع الله يحذر من توقف إنتاج النفط حال المساس بالإيرادات المحتجزة لدى حسابات ...
ليبيا
«كورونا» يهيمن على عيد الشكر في أميركا.. وأوروبا تخفف القيود
دولى
ردا على بيان «الوطنية للنفط».. الكبير: المؤسسة لم تورد 3.2 مليار دولار من ...
ليبيا
بعد تعذر وصول الطاقم الفني الجديد.. فوزي العيساوي يقود تدريبات «النصر»
رياضة محلية
العدد 262 من جريدة «الوسط»: مسارات متوازية للوصول إلى سلطة جديدة.. وحلقة مفقودة ...
ليبيا
الإفراج عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس بعد إضرابه عن الطعام لأكثر من مئة يوم
عربى
بلاتيني عن رحيل مارادونا: كان الملك الطفل.. وكل من حوله استغله
رياضة عالمية
حصيلة إصابات «كورونا» في ليبيا تتجاوز 80 ألفا
ليبيا
السجن مدى الحياة لـ27 متهما في محاولة الانقلاب في تركيا
دولى
وليامز لملتقى الحوار الليبي: حل يضمن «السرية» و«الشفافية» لآليات اختيار السلطة ...
ليبيا
النجار: الوضع الوبائي يتفاقم وقد نلجأ للإغلاق العام
ليبيا
بالأسماء.. «فيفا» يعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في 2020
رياضة عالمية
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 حقائق مهمة عن لقاح «كورونا» الألماني - الأميركي