كاليماري حار

الكاليماري من أشهى المأكولات البحرية التي يقبل عليها الصغار والكبار وله فوائد غذائية متعددة، لذلك نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير طاجن الكاليماري الشهي لتحضريه لعائلتكِ كالمحترفات، واستمتعي بمذاقه الشهي والمغذي وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

نصف كيلوغرام كاليماري (حبار) منظف ومقطع حلقات.

بصلتان مبشورتان أو مقطعتان قطعًا صغيرة.

أربع ثمرات طماطم مقطعة قطعًا صغيرة.

فلفل حار مقطع.

ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة).

٤ أربع ملاعق زيت.

طريقة التحضير

- يوضع الزيت على النار ويوضع عليه البصل ويقلب حتى يصفر، ثم نضيف الفلفل ويقلب ويوضع الكاليماري، ويقلب قليلاً لمدة دقيقتين تقريبًا.

- تضاف الطماطم والملح والفلفل وتترك لتنضج.

- ثم بعد ذلك توضع في صينية ويفضل «بايركس»، وتدخل الفرن لمدة 5 دقائق وتصبح جاهزة للتقديم.