بودينغ الشوفان والشوكولاتة

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير حلوى صحية وشهية لعائلتكِ من الشوفان والشوكولاتة لتعديها في منزلكِ وتقديمها ليستمتعوا بمذاقها الشهي وفوائد الشوفان المتعددة، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

كوبا ماء.

كوبا حليب.

كوب شوفان.

رشة ملح.

ملعقتا كاكاو.

ملعقتا شوكولاتة خام.

ربع كوب حبيبات شوكولاتة.

ملعقتان كبيرتان عسل أو سكر.

طريقة التحضير

- ضعي الحليب والماء والشوفان والكاكاو والملح في قدر على النار.

- حركي المكونات جيدًا حتى الغليان.

- خففي حرارة النار واستمري بالتحريك حتى ينضج الشوفان ويكثف الخليط.

- ضعي الشوكولاتة المرّة وحبيبات الشوكولاتة واخلطي حتى تذوب.

- ارفعي القدر عن النار واسكبي الحلوى في أطباق صغيرة.

- زيني طبقك بالمكسرات أو بالفواكه المحببة لكِ.