ستيك لحم إيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 06:06 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير ستيك شهي من المطبخ الإيطالي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه من صنع يديك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو ستيك
2 ملعقة زيت زيتون
ملح
فلفل اسود مجروش
1/4 كوب نعناع
1/4 كوب معدنوس مقطع
روزمارى
زعتر
2 فص ثوم مقطعين
فلفل حار
عصير ليمون
زيت زيتون

طريقة التحضير
- نضع قطعة ستيك ونخلطها مع زيت الزيتون وملح البحر والفلفل الأسود.
- نسخن الجريل ونضع فيه قطعة الستيك ثلاث دقائق على كل جانب.
- نجهز الصلصة المكونة من: نعناع ومعدنوس مقطع وروزماري وزعتر وفصي ثوم مقطعين قطعا رفيعة بقشرتهما وملح وفلفل أسود وفلفل حار وعصير ليمون وزيت زيتون بفرشاة مصنوعة من أعواد الروزماري الفريش، ندهن وش الستيك بالخليط ونقلبها على النار، ثم ندهن الوجه الآخر حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

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