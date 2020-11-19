طرق الحصول على وجبة شواء مثالية

(أرشيفية: الإنترنت)

كشف الطاهي الأسترالي الشهير آدم روبرتس، أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها والتي تضمن لك حفلة شواء مثالية في الهواء الطلق.

وكشف آدم في حديث له مع جريدة «ديلي ميل» البريطانية، عن بعض النصائح التي تضمن الحصول على وجبة شواء مثالية، وفق موقع «24».

يقدم الفحم نكهات مدخنة وغنية وعميقة

اقترح آدم إقران مكونات الشواء عالية الجودة بالفحم الطبيعي، مضيفا: «أوصي بأن يتم تغذية الشواء بقوالب فحم مصنوعة من مجموعة متنوعة من أنواع الخشب المختلفة والتي يضفي كل منها نكهة فريدة ولذيذة للشواء». وحذر آدم من استخدام الفحم الرخيص لأنه يؤثر سلبًا على نكهة الشواء.

العثور على اللحوم المناسبة

أشار روبرتس إلى أن قطع اللحم التي يستخدمها هي شرائح لحم التوماهوك، وعظام الأضلاع، ولحم الصدر البقري، مضيفا: «أحب طهي عدد قليل من شرائح اللحم ذات الحجم اللائق مثل شريحة لحم توماهوك كبيرة أو بعض الأضلاع العظمية، وتقديم القطع مع السلطة والصلصة. يمكن أيضًا شواء قطعة كاملة من اللحم البقري والتي قد يصل وزنها إلى ستة كيلوغرامات وتستغرق من ست إلى ثماني ساعات من الطهي والتحضير».