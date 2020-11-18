بسكويت الشوفان بالفواكه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 12:19 مساء

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير فطور خفيف مكون من الشوفان والفواكه لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي معنا، وذلك وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات
كوبان من رقائق الشوفان.
كوب من حليب اللوز.
ملعقتان كبيرتان من الزبد.
4 ملاعق شراب (الذرة).
¼ كوب جوز (عين جمل أنصاف).
كوب من الكرز الأزرق (أو الأحمر). أو التوت البري.
3 ملاعق كبيرة رقائق شوكولاتة

طريقة التحضير
- في وعاء اخلطي الشوفان مع حليب اللوز والفاكهة والزبد وشراب القيقب معًا.
- أضيفي رقائق الشوكولاتة ثم ضعيه بالبراد لمدة ساعة.
- في قوالب مدهونة، قسمي المقدار ثم اخبزي في فرن ساخن على 170 مئوية لمدة 10 دقائق حتى يتماسك ويصبح جاهزًا للتقديم.

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