ضأنى بطبقة دقة

نقدِّم لكِ طريقة عمل ضأن بطبقة دقة مع سلطة قرنبيط، وهو طبق شهي ولذيذ سيعجب كل أفراد أسترك، فتعرفي على المقادير والطريقة حسب «شملولة».

المقادير

4 شريحة لحم ضأن مخلي.

600 غرام قرنبيط مقطع زهيرات.

1/2 كوب ورق كزبرة.

1/2 كوب بذور قرع محمصة.

ثمرة جزر متوسطة مقطعة عصا في حجم أعواد الثقاب.

ثمرة فلفل رومي أحمر متوسطة مقطعة شرائح رقيقة.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة دقة حارة.

زيت زيتون