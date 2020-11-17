ضأنى بطبقة دقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 12:06 مساء

نقدِّم لكِ طريقة عمل ضأن بطبقة دقة مع سلطة قرنبيط، وهو طبق شهي ولذيذ سيعجب كل أفراد أسترك، فتعرفي على المقادير والطريقة حسب «شملولة».

المقادير
4 شريحة لحم ضأن مخلي.
600 غرام قرنبيط مقطع زهيرات.
1/2 كوب ورق كزبرة.
1/2 كوب بذور قرع محمصة.
ثمرة جزر متوسطة مقطعة عصا في حجم أعواد الثقاب.
ثمرة فلفل رومي أحمر متوسطة مقطعة شرائح رقيقة.
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
1 ملعقة كبيرة دقة حارة.
زيت زيتون

خطوات التحضير
1- يدهن اللحم بالزيت ويقلب في الدقة في طبق ضحل ليغطى، ثم تسخن الشواية على نار عالية ويشوى عليه اللحم لمدة 4 دقائق لكل جانب أو حتى ينضج حسب الرغبة، ثم ينقل لطبق ويغطى بفويل ويوضع جانبًا لمدة 5 دقائق للراحة.
2- في هذه الأثناء يشوى القرنبيط على الشواية ويقلب من آن لآخر لمدة 10 دقائق أو حتى يلين ويحمر.
3- يقلب القرنبيط والجزر والفلفل والكزبرة والبذور وعصير الليمون في طبق كبير ويتبل جيدًا بالملح والفلفل، وتقسم السلطة واللحم بين أطباق التقديم. وصحتين.

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