كفتة المفروم والشوفان في خطوات بسيطة

الكفتة المشوية من الأطباق الشهية التي يمكن عملها بطرق مختلفة وبسيطة. وفي هذه الوصفة، سنضيف لعجينة الكفتة حبوب الشوفان اللذيذة، للمزيد من الطعم الطيب ولجعل الطبق صالحًا للحمية الغذائية، تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

1/2 كيلو لحم مفروم

4 ملاعق كبيرة من الشوفان مطحون ناعم

ملعقتان كبيرتان من البقدونس مفروم

علبة صغيرة زبادي

ملح وفلفل وبابريكا

ملعقة صغيرة بهارات

حبة بصل كبيرة مفرومة

فصان من الثوم مهروس

ملعقتان من الزيت النباتي

طريقة التحضير

- اخلطي كل مكونات الكفتة في وعاء عميق للعجن، ثم شكليها أصابع أو حسب الرغبة، واحفظيها بالبراد ساعة.

- ضعي طبقة خفيفة من الزيت في صينية غير لاصقة ورصي وحدات الكفتة، وادهني الوجه بالزيت.

- ضعيها في الفرن الساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة ثم تحت شواية الغاز دقيقتين مع الملاحظة.

- أشعلي قطعة فحم وضعيها بالكفتة وغطي الصينية بغطاء محكم أو ورق فويل واتركيها حتى تتجانس وتكتسب رائحة الشواء وتصبح جاهزة للتقديم.