سلطة البطاطا بدبس الرمان

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة البطاطا والمعدنوس بدبس الرمان، وأعديها في مطبخكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

4 حبات كبيرة بطاطس.

1/2 كوب دبس رمان.

1/2 كوب زيت زيتون.

5 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة شطة مجروشة.

ملعقة كبيرة كزبرة.

فلفل أسود وملح حسب الرغبة.

2 كوب معدنوس مفروم.

طريقة التحضير

- قشري البطاطا ثم قطعيها مكعبات صغيرة، ضعيها في ماء مملح لبضع دقائق، ثم صفيها.

- في مقلاة عميقة سخني الزيت واقلي البطاطا لتصبح ذهبية اللون، دعيها تبرد.

- في وعاء، ضعي دبس الرمان، زيت الزيتون، الثوم، الشطة، الكزبرة، الملح، الفلفل وقلبي المكونات لتختلط مع بعضها.

- أضيفي البطاطا وقلبيها لتختلط جيدًا وتتشرب بالصلصة، اضيفي المعدنوس وقلبي ليختلط ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.