كيك صحي قليل السعرات الحرارية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 10:20 صباحا

إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية، نُقدِّم لكِ طريقة تحضير حلوى شهية ذات سعرات حرارية قليلة تحافظ على حميتك الغذائية.
تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
ثلاثة أرباع كوب زيت نباتي خالٍ من الكوليسترول.
كوب حليب زبادي خالٍ من الدسم.
كوبا دقيق.
بيضتان.
نصف كوب سكر، أو حسب الرغبة.
ملعقة صغيرة فانيلا.
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.
برش نصف ليمونة.
عصير نصف ليمونة.
مكونات الصوص
عصير ليمون مخفف بماء ومحلى قليلًا، أو نصف كوب سكر ناعم مخلوط مع ملعقتي عصير ليمون مخفف بملعقة ماء.

طريقة التحضير
- انخلي الدقيق والبيكنغ باودر ورشة الملح في طبق واتركيه جانبًا.
- في طبق آخر اخفقي الزيت والسكر جيدًا، ثم أضيفي البيض والفانيلا واستمري بالخفق، ثم أضيفي كوب الزبادي وعصير الليمون واستمري بالخفق.
- أضيفي برش الليمون مع الاستمرار بالخفق وصبي الخليط في صينية مدهونة بقليل من الزيت والدقيق.
- أدخلي الصينية الفرن على حرارة 180 درجة في أسفل الفرن واتركيها حتى تنضج تمامًا.
- أخرجيها وشربيها بعصير الليمون المخفف بالماء، أو انتظريها حتى تبرد وقلبيها، ثم زينيها بالسكر المخلوط بعصير الليمون المخفف بالماء وتصبح جاهزة للتقديم.

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