دجاج حار بالحمص

تعرفي معنا على طريقة تحضير أفخاذ دجاج بالحمص والهريسة الحارة ، حسب «شملولة».

المكونات

4 أفخاذ دجاج.

نصف كيلو حمص مسلوق.

كوب صلصة طماطم (400 غرام).

نصف لتر شوربة دجاج.

2 عيدان كرات مقطع.

ثمرة باذنجان مقطع مكعبات.

ثمرة فلفل أحمر مقطع.

ثمرة فلفل أصفر مقطع.

4 ملاعق كبيرة هريسة حارة.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

3 ملاعق صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير

- في وعاء كبير على نار هادئة، نضع الزيت حتى يسخن، ثم نضيف إليه الكرات، ونقلبه حتى يذبل.

- نضيف الثوم، ونقلبه حتى يصفر ثم نضع الحمص المسلوق والباذنجان والفلفل الأحمر والأصفر، ونقلبها حتى يتغير لون الخضراوات.

- في وعاء آخر على نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن، ثم نضع فيه أفخاذ الدجاج.

- نقلب أفخاذ الدجاج حتى تكتسب اللون الذهبي، ثم نرفعها جانبًا ثم نضيف إلى وعاء الخضراوات الهريسة الحارة والصلصة والشوربة ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والبابريكا، ونقلبهم جيدًا.

- نضيف إلى نفس الوعاء الدجاج، ونوزع الدجاج بين خليط الحمص بالهريسة، ثم نغطي الوعاء بإحكام، ونتركه على نار هادئة لمدة ساعة وحتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.