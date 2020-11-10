حساء العدس بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 12:20 مساء

مع بداية فصل الشتاء حضري حساء عدس بالدجاج لمنح عائلتكِ وجبة صحية ودافئة، إليكِ طريقة تحضيرها وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
150 غرام صدور دجاج.
بصلة مفرومة.
2 كوب عدس أصفر المعدنوس مفروم.
3 ملاعق زيت زيتون.
كمون.
ملح.
فلفل.
2 حبة جزر.
2 عود قرفة.
4 حبات حبهان.
6 أكواب مياه.

طريقة التحضير
- اسلقي الدجاج في قدر من الماء المغلي والمملح ثم أضيفي الحبهان، وعيدان القرفة وقطع البصل، ثم اتركي الدجاج على النار نحو 25 دقيقة حتى ينضج ثم ضعيه جانبًا ليبرد.
- سخني الزيت في قدر على النار، ثم أضيفي البصل ثم قلبي المكونات حتى تذبل، وأضيفي الجزر والعدس ثم اسكبي الماء ونكهي بالكمون، والملح والفلفل الأسود.
- اتركي المكونات على النار نحو 20 دقيقة حتى تنضج جيدًا ثم ابعديها واتركيها جانبًا حتى تبرد قليلاً، ثم اهرسي المكونات بواسطة خفاق حتى تحصلي على خليط ناعم القوام، ثم أعيدي المكونات إلى النار من جديد.
- وأخيرًا فتتي الدجاج المسلوق بيديكِ، وأضيفيه إلى الشوربة ثم انثري البقدونس وقدميه.

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