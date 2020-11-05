تشيز كيك توت أزرق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 01:16 مساء
تشيز كيك التوت الازرق (أرشيفية:انترنت)

نقدم لكِ أطيب وألذ وصفات التشيز كيك بطعم التوت الأزرق المميز، جربي تحضيره لكافة المناسبات العائلية

المكونات
- لتحضير الحشوة:
جبن كريمي: 200 غم (بدرجة حرارة الغرفة)
كريمة: علبة (طازجة وبدرجة حرارة الغرفة)
البيض: 2 حبة
سكر: نصف كوب
الفانيليا: ملعقة صغيرة
- لتحضير القاعدة:
بسكويت دايجستف: 2 كوب (مطحون)
الزبدة: 100 غرام (ليّنة)
سكر: 2 ملعقة كبيرة
- لتحضير صلصة التوت الأزرق:
التوت الأزرق: 2 كوب
الماء: ربع كوب
النشا: ملعقة كبيرة
سكر: ربع كوب

طريقة التحضير

1- لتحضير صلصة التوت: اقسمي كمية الماء إلى قسمين، وفي قسم من الماء ذوّبي النشا.

2- في قدر، ضعي كوب ونصف من التوت الأزرق مع السكر وقسم الماء الذي دون نشا.

3- غطي القدر قليلاً حتى يطرى التوت (ويمكنك أن تضغطي على حبات التوت قليلاً بمهراس البطاطس).

4- عندما يطرى التوت، اسكبي الماء مع النشاء وقلبي المزيج حتى تحصلي على الكثافة المطلوبة، إذا شعرت أن الصلصة كثيفة بعض الشيء أضيفي القليل من الماء.

5- أضيفي نصف كوب التوت المتبقي ثم أطفئي النار واتركي المزيج ليبرد.

6- لتحضير القاعدة: ضعي أوراق الكب كيك الورقية في قالب الكب كيك أو المافن.

7- في الخلاط الكهربائي، اخلطي الزبد مع البسكويت والسكر.

8- املئي كل ورقة كب كيك بملعقة كبيرة من خليط البسكويت.

9- اكبسي بإصبعك على كل قطعة لتشكيل القاعدة المتجانسة، واتركي القوالب جانباً.

10 لتحضير الحشوة: في الخلاط الكهربائي، اخلطي الجبن والسكر جيداً للحصول على مزيج كريمي متجانس.

11- أضيفي الكريمة الطازجة وتابعي الخفق.

12- ضعي البيض الواحدة تلو الأخرى واخلطي جيداً بعد كل إضافة.

13- أضيفي الفانيليا وقشر الليمون الحامض المبشور واخلطي.

14- ضعي عصير الليمون الحامض ثم وزعي الخليط بالتساوي على أوراق الكب كيك حتى تملئي كل ورقة إلى ثلاثة أرباعها.

15 - أدخلي القوالب إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 175 درجة مئوية لـ15 دقيقة فقط، سترين أن الكب كيك انتفخ وأطرافه ووسطه قد تماسكت.

16- اطفئي الفرن واتركي قطع الكب كيك لتبرد داخل الفرن. تماماً قبل إخراجها من الفرن ستلاحظين أن الوسط قد هبط وهذه هي الخطوة المطلوبة ليكون هناك مكان للصلصة، وذلك لا يعني فشل الكب كيك.

17- اتركي قطع الكب كيك تبرد تماماً لساعتين على الأقل، وأضيفي الصلصة قبل التقديم مباشرةً.

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