شعرية باللحم

تعرفي معنا على طريقة تحضير الشعرية باللحم المفروم والمكسرات، لتعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو شعرية.

1/2 كيلو لحم مفروم.

مكسرات حسب الرغبة.

ثمرتا بصل مفرومتان.

فص ثوم مهروس.

ثمرتا فلفل أصفر مفرومتان.

ملعقتان كبيرتان زبد.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

سماق.

زعتر.

ورق لوري.

طريقة التحضير

- حمري الشعرية في مقلاة على النار بقليل من الزبد إلى أن تحمر.

- في مقلاة على نار متوسطة ضعي اللحم المفروم ثم تبليه بالملح والفلفل و الزعتر والسماق وورق اللوري.

- في مقلاة أخرى ضعي الزبد يسيح وأضيفي البصل والفلفل الأصفر والثوم إلى الزبد وقلبي حتى يذبل المزيج.

- ضعي الشعرية على مزيج البصل والفلفل وقلبي ثم ضعي الماء وغطيها واتركيها حتى تنضج وضعيها الشعيرية في أطباق التقديم، ثم ضعي عليها اللحم المفروم والمكسرات وتصبح جاهزة للتقديم.