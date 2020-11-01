شعرية باللحم

تعرفي معنا على طريقة تحضير الشعرية باللحم المفروم والمكسرات، لتعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
كيلو شعرية.
1/2 كيلو لحم مفروم.
مكسرات حسب الرغبة.
ثمرتا بصل مفرومتان.
فص ثوم مهروس.
ثمرتا فلفل أصفر مفرومتان.
ملعقتان كبيرتان زبد.
ملح.
فلفل أسود مطحون.
سماق.
زعتر.
ورق لوري.
طريقة التحضير
- حمري الشعرية في مقلاة على النار بقليل من الزبد إلى أن تحمر.
- في مقلاة على نار متوسطة ضعي اللحم المفروم ثم تبليه بالملح والفلفل و الزعتر والسماق وورق اللوري.
- في مقلاة أخرى ضعي الزبد يسيح وأضيفي البصل والفلفل الأصفر والثوم إلى الزبد وقلبي حتى يذبل المزيج.
- ضعي الشعرية على مزيج البصل والفلفل وقلبي ثم ضعي الماء وغطيها واتركيها حتى تنضج وضعيها الشعيرية في أطباق التقديم، ثم ضعي عليها اللحم المفروم والمكسرات وتصبح جاهزة للتقديم.