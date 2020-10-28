دجاج بالليمون والمشروم

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل الدجاج بالليمون والمشروم، وهي وصفة سهلة وسريعة، حسب «شملولة».
المكونات
4 صدور دجاج
1/4 كوب عصير ليمون
ملح
فلفل أسود
1/4 كوب ماء
ملعقة زعتر
ملعقة دقيق
1/4 كوب زبد
حبة بصل
1/4 مشروم
1/4 كوب كريمة طبخ
ملعقة خل
طريقة التحضير
- توضع صدور الدجاج على طبق مسطح، وتتبل بالملح والفلفل الأسود والزعتر المجفف وتخلط الصدور جيدًا بالتوابل.
- يوضع الزبد في مقلاة على النار حتى يسخن.
- توضع صدور الدجاج في المقلاة، وتقلب على الجانبين حتى يتغير لونها ثم نحضر المقلاة بها الزبد ونضع البصل والمشروم والتوابل ثم يضاف إليها كريمة الطبخ وتقلب جيدًا.
- ثم عصير الليمون وخليط الدقيق بالماء ثم قومي بإضافة الصدور، وتقلب مرة أخرى.
- تغطى، وتترك على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة وحتى تنضج مع التقليب من وقت لآخر حتى تنضج تماما ثم توضع في الطبق، ويوزع عليها شرائح الليمون وتصبح جاهزة للتقديم.