دجاج بالليمون والمشروم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 12:05 مساء

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل الدجاج بالليمون والمشروم، وهي وصفة سهلة وسريعة، حسب «شملولة».

المكونات
4 صدور دجاج
1/4 كوب عصير ليمون
ملح
فلفل أسود
1/4 كوب ماء
ملعقة زعتر
ملعقة دقيق
1/4 كوب زبد
حبة بصل
1/4 مشروم
1/4 كوب كريمة طبخ
ملعقة خل

طريقة التحضير
- توضع صدور الدجاج على طبق مسطح، وتتبل بالملح والفلفل الأسود والزعتر المجفف وتخلط الصدور جيدًا بالتوابل.
- يوضع الزبد في مقلاة على النار حتى يسخن.
- توضع صدور الدجاج في المقلاة، وتقلب على الجانبين حتى يتغير لونها ثم نحضر المقلاة بها الزبد ونضع البصل والمشروم والتوابل ثم يضاف إليها كريمة الطبخ وتقلب جيدًا.
- ثم عصير الليمون وخليط الدقيق بالماء ثم قومي بإضافة الصدور، وتقلب مرة أخرى.
- تغطى، وتترك على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة وحتى تنضج مع التقليب من وقت لآخر حتى تنضج تماما ثم توضع في الطبق، ويوزع عليها شرائح الليمون وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: رحلة السلام.. السباعي والقذافي يصلان إلى مصراتة من نادي «اتحاد الشرطة» ...
رياضة محلية
بيرلو يحسم الجدل بشأن مشاركة رونالدو ضد ميسي في دوري الأبطال
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل الانهيار أمام الدولار
اقتصاد
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
صفقة صواريخ أميركية لتايوان بقيمة 2,4 مليار دولار
دولى
بنزيما ومهمة استعادة الوصل مع الشباك في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية أممية
ليبيا
«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين
ليبيا
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير أممي لليبيا من استيراد السيارات المستعملة