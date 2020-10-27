بقلاوة حارة بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 12:11 مساء

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير البقلاوة الحارة من المطبخ الليبي وحضِّريها في منزلكِ بسهولة.

المكونات
العجينة
كوب زيت.
كوب زبدة.
كوب حليب.
ملعقة خميرة فوريه.
دقيق.

للحشو
صلصة حمراء مثل صلصة البيتزا أو هريسة .
بطاطا مقلية دوائر.
باذنجان مقلي دوائر.
كوسة مقلية دوائر.
لحم مفروم مطهى.
بصل.
فلفل أسود.
ملح.
جبن شرائح.

طريقة التحضير
- اخلطي جميع مكونات العجينة مع بعضها، ثم اسكبي الدقيق إلى أن تتماسك العجينة مثل عجينة البيتزا، وتتركيها تخمر إلى أن تحضري الحشوة.
- نقسم العجينة إلى قسمين، ثم يُفرد نصفها في طاجين، ليس بالضرورة أن يكون مدهونًا وتفرد جيدًا ثم نرفع أطرافها، ثم تدهنينها بالصلصة أو الهريسة، ومن ثم تضعي طبقة المفروم، ثم طبقة البطاطا المقلية ثم الباذنجان وتقسم بشكل جيد لا يترك فراغات، ثم الكوسة وبين كل طبقة والثانية نسكب بيضة مضروبة حتى تثبت وتلصق طبقات الحشوة.
- ثم نضيف الجبن الشرائح، وأخيرًا نأخذ نصف العجينة الآخر ونفرده على الحشوة، ونبدأ في تقسيمها بسكين وقصها على شكل البقلاوة وتضعين على كل قطعة شريحة زيتونة، وبعدها تدخلينها الفرن وتُحمَّر على نار هادئة حتى يتغير لونها للون «الذهبي» ونخرجها وتترك لتهدأ ثم تُقدَّم.

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