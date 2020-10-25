حضري حساء الجمبري

من المطبخ التايلاندي، إليك طريقة تحضير حساء الجمبري، وهو طبق صحي ومغذي، وفق «شهية».
المكونات
كوب مشروم شرائح
2/1 كيلو جمبري كبير مقشر
حبة فلفل أحمر عيدان
كوب بسلة مسلوقة
كوب أرز بسمتي بني
كوب لبن جوز هند
4 أكواب مرقة دجاج أو خضار
ملعقتان كبيرتان صلصة سمك
ملعقة كبيرة سكر بني
ملعقتان كبيرتان جنزبيل مبشور
ملح
2/1 ملعقة صغيرة صوص حار
عصير ليمون
الطريقة
تضاف في قدر المرقة والجنزبيل وصوص السمك والسكر البني والصلصة الحاره وتترك لتغلي.
ثم يضاف الأرز وتخفض النار ويترك لينضج لمدة 10 دقائق ثم يضاف حليب جوز الهند والمشروم والفلفل والبسلة.
وتخفض النار مرة أخرى وتترك المكونات لتطهى لمدة دقيقتين.
ويضاف الجمبرى ويطهى لمدة 3 أو 4 دقائق حتى يصبح لونه ورديًا ويرفع القدر من على النار ويضاف عصير الليمون وتصبح جاهزة للتقديم.. وصحتين.