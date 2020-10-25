حضري حساء الجمبري

حساء الجمبري (الإنترنت)

من المطبخ التايلاندي، إليك طريقة تحضير حساء الجمبري، وهو طبق صحي ومغذي، وفق «شهية».

المكونات

كوب مشروم شرائح

2/1 كيلو جمبري كبير مقشر

حبة فلفل أحمر عيدان

كوب بسلة مسلوقة

كوب أرز بسمتي بني

كوب لبن جوز هند

4 أكواب مرقة دجاج أو خضار

ملعقتان كبيرتان صلصة سمك

ملعقة كبيرة سكر بني

ملعقتان كبيرتان جنزبيل مبشور

ملح

2/1 ملعقة صغيرة صوص حار

عصير ليمون