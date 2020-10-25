حضري حساء الجمبري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أكتوبر 2020, 10:58 صباحا
حساء الجمبري (الإنترنت)

من المطبخ التايلاندي، إليك طريقة تحضير حساء الجمبري، وهو طبق صحي ومغذي، وفق «شهية».

المكونات
كوب مشروم شرائح
2/1 كيلو جمبري كبير مقشر
حبة فلفل أحمر عيدان
كوب بسلة مسلوقة
كوب أرز بسمتي بني
كوب لبن جوز هند
4 أكواب مرقة دجاج أو خضار
ملعقتان كبيرتان صلصة سمك
ملعقة كبيرة سكر بني
ملعقتان كبيرتان جنزبيل مبشور
ملح
2/1 ملعقة صغيرة صوص حار
عصير ليمون

الطريقة
تضاف في قدر المرقة والجنزبيل وصوص السمك والسكر البني والصلصة الحاره وتترك لتغلي.
ثم يضاف الأرز وتخفض النار ويترك لينضج لمدة 10 دقائق ثم يضاف حليب جوز الهند والمشروم والفلفل والبسلة.
وتخفض النار مرة أخرى وتترك المكونات لتطهى لمدة دقيقتين.
ويضاف الجمبرى ويطهى لمدة 3 أو 4 دقائق حتى يصبح لونه ورديًا ويرفع القدر من على النار ويضاف عصير الليمون وتصبح جاهزة للتقديم.. وصحتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركة سامسونغ تعلن وفاة رئيسها عن عمر يناهز 78 عاما
اقتصاد
ترامب يدلي بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية بفلوريدا
دولى
إجلاء المئات جراء حريق في ميناء لوهافر شمال فرنسا (فيديو)
دولى
ضخ وتفريغ 31 مليون لتر بنزين بمستودع رأس المنقار في بنغازي
ليبيا
خبراء وجرائد فرنسية يرصدون تحديات ما بعد «اتفاق جنيف»
ليبيا
إصابة 3 أطباء بمستشفى «ابن سينا» في سرت بفيروس «كورونا»
ليبيا
«أمن طرابلس»: رجل في حالة سكر يقتل مؤذنا.. وعصابة تغتصب سيدة بعد خطفها من زوجها
ليبيا
«الدفاع التركية» تنشر صورا من تدريب عناصر تابعة لحكومة الوفاق
ليبيا
«أجوكو»: تشغيل حقل «النافورة» النفطي في زمن قياسي
ليبيا
ترامب: الوضع خطير جدا ومصر قد تفجر سد النهضة
عربى
حكم بالسجن على طالبة فرنسية كتبت أن أستاذ التاريخ «يستحق» الموت
دولى
القبض على المتهمين بسطو مسلح على محال تجارية في بنغازي
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة مشاكل الغدة الدرقية