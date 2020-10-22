دجاج بالزبادي

دجاج بالزبادي (أرشيفية:انترنت)

حضري طاجين الدجاج بالزبادي بطريقة صحية.

المقادير

- الدجاج: دجاجة

- لبن زبادي: كوب

- معجون الطماطم: ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون: ملعقة كبيرة

- الثوم: فصّان (مهروس)

- البصل: 1 حبة (مبشور)

- ملح: ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة: نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1- قطعي الدجاج إلى 8 قطع.

2- اخلطي اللبن الزبادي مع عصير الليمون وزيت الزيتون ومعجون الطماطم في وعاء.

3- أضيفي الثوم المهروس والبصل المبشور والبهارات المشكلة والفلفل الأسود والملح وحركي.

4- أضيفي قطع دجاج اليوم وافركيها بالمزيج وغطي الوعاء وأدخليه الثلاجة لمدة ساعتين.

5- ضعي دجاج اليوم مع التتبيلة في صينية الفرن وأدخلي الصينية للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 30 دقيقة ثم خففي الحرارة إلى 190 واتركيها لمدة ساعة حتى تنضج.

6- حمري الوجه وقدميها ساخنة إلى جانب البطاطس أو الخضار.