دجاج بالزبادي

حضري طاجين الدجاج بالزبادي بطريقة صحية.
المقادير
- الدجاج: دجاجة
- لبن زبادي: كوب
- معجون الطماطم: ملعقة كبيرة
- زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة
- عصير الليمون: ملعقة كبيرة
- الثوم: فصّان (مهروس)
- البصل: 1 حبة (مبشور)
- ملح: ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
- بهارات مشكلة: نصف ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
1- قطعي الدجاج إلى 8 قطع.
2- اخلطي اللبن الزبادي مع عصير الليمون وزيت الزيتون ومعجون الطماطم في وعاء.
3- أضيفي الثوم المهروس والبصل المبشور والبهارات المشكلة والفلفل الأسود والملح وحركي.
4- أضيفي قطع دجاج اليوم وافركيها بالمزيج وغطي الوعاء وأدخليه الثلاجة لمدة ساعتين.
5- ضعي دجاج اليوم مع التتبيلة في صينية الفرن وأدخلي الصينية للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 30 دقيقة ثم خففي الحرارة إلى 190 واتركيها لمدة ساعة حتى تنضج.
6- حمري الوجه وقدميها ساخنة إلى جانب البطاطس أو الخضار.