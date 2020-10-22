دجاج بالزبادي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 11:00 صباحا
دجاج بالزبادي (أرشيفية:انترنت)

حضري طاجين الدجاج بالزبادي بطريقة صحية.

المقادير
- الدجاج: دجاجة
- لبن زبادي: كوب
- معجون الطماطم: ملعقة كبيرة
- زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة
- عصير الليمون: ملعقة كبيرة
- الثوم: فصّان (مهروس)
- البصل: 1 حبة (مبشور)
- ملح: ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
- بهارات مشكلة: نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1- قطعي الدجاج إلى 8 قطع.

2- اخلطي اللبن الزبادي مع عصير الليمون وزيت الزيتون ومعجون الطماطم في وعاء.

3- أضيفي الثوم المهروس والبصل المبشور والبهارات المشكلة والفلفل الأسود والملح وحركي.

4- أضيفي قطع دجاج اليوم وافركيها بالمزيج وغطي الوعاء وأدخليه الثلاجة لمدة ساعتين.

5- ضعي دجاج اليوم مع التتبيلة في صينية الفرن وأدخلي الصينية للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 30 دقيقة ثم خففي الحرارة إلى 190 واتركيها لمدة ساعة حتى تنضج.

6- حمري الوجه وقدميها ساخنة إلى جانب البطاطس أو الخضار.

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