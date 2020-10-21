سلطة خضراوات ولحم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 11:52 صباحا

أطباق السلطة والمقبلات من الأطباق الشهية التي تلقى إقبالًا كبيرًا من الجميع، لذلك نقدم إليكم طريقة تحضير سلطة الخضراوات مع اللحم البارد لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وفوائدها الغذائية المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «مطبخ سيدتي».

المكونات
10 من شرائح لحم التيركي المدخن.
6 حبات طماطم شيري أنصاف.
أوراق خس.
أوراق جرير.
حبة برتقال شرائح.
حبة أفوكادو شرائح رفيعة.
دريسنج السلطة.
عصير ليمونة.
فص ثوم مهروس.
ملعقة صغيرة فلفل بابريكا.
1/4 ملعقة صغيرة شطة مطحونة.
ملعقة زيت زيتون.
ملعقة صغيرة خل البلسميك.
ملح وفلفل.

طريقة التحضير
- رصي شرائح اللحم المدخن بطريقة مستديرة في طبق التقديم.
- وزعي الجرجير والخس والبرتقال والأفوكادو على جوانب الطبق.
- اخلطي مقادير الدريسنج في بولة صغيرة بالشوكة حتى تختلط المقادير.
-وزعي صوص السلطة على الخضراوات في الطبق ويصبح جاهزًا للتقديم.

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