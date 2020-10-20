بوريك بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 11:57 صباحا

نقدم إليكِ طريقة تحضير البوريك بااللحم المفروم لتتعلميه معنا وتعديه في مطبخكِ بسهولة، وذلك وفقًا لكتاب «ماء وملح».

المكونات
500 غرام من اللحم المفروم.
بصلتان مفرومتان.
ملعقة صغيرة قرفة.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة زنجبيل.
ربع كوب سمن أو زيت.
جوز الطيب.
وشوش الورد.
عود اللحم.

طريقة التحضير
- في طنجرة يوضع الزيت ثم البصل ويقلب حتى يذبل.
نضيف اللحم والتوابل والملح ويترك على النار حتى ينضج.
- يحشى ورق الجلاش أو ورق البوريك بالخليط ويلف ثم يقلى بالزيت أو يدهن بالسمن أو الزيت ويوضع بالفرن حتى ينضج تمامًا و يصبح جاهزًا للتقديم.

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