رول بيتزا في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 11:59 صباحا

البيتزا من الأطباق المحببة للجميع، لذلك اخترنا لكِ طريقة تحضير البيتزا رول لتتعلميها معنا وتعديها في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات
العجينة
كوبان من الطحين
1/2 كوب زيت زيتون
1/4 كوب حليب سائل
ملعقتان كبيرتان حليب بودرة
رشة ملح
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ماء حسب الحاجة
الحشوة
1/2 كوب صلصة طماطم
جبنة شيدر مبشورة
حبتان من الفلفل الأحمر الحلو المقطع شرائح رفيعة
كوب مشروم
زيتون شرائح

طريقة التحضير
- في وعاء العجن اخلطي مقادير العجينة حتى تحصلي على عجينة لينة، واتركيها تختمر في مكان دافئ نحو الساعة.
- افردي العجينة بالنشابة على شكل مستطيل وضعي على العجينة صلصة الطماطم والجبنة والفلفل والزيتون والمشروم.
- لفي العجينة بحرص على شكل رول أو أسطوانة وأغلقي الأطراف.
- قطعيها بحرص بسكين حاد على شكل قطع دائرية ورصي في صاج مدهون واخبزي في فرن ساخن على 200 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يؤكد رسميا إصابة «فان دايك» بـ«الصليبي»
رياضة عالمية
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
ميسي يقود ثورة مستحقات مالية في برشلونة وسط انقسام
رياضة عالمية
بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق باستطلاعات الرأي؟
دولى
صحيفة روسية: موسكو تنظر لاجتماعات حل الأزمة اللييبة بمنطق التجربة ولا تقتنع ...
ليبيا
10 صيادين من جنسيات تونسية وإندونيسية وسنغالية محتجزون مع إيطاليين في بنغازي
ليبيا
أول حالة وفاة لمريض بعد إصابته مرتين بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: لقاح «كورونا» سيدعم الدخل العالمي بنحو 9 تريليونات دولار
اقتصاد
نجوم رحلت عن سماء الفن المصري في عام «الجائحة»
ثقافة وفن
فوز ساحق لجاسيندا أردرن في نيوزيلندا
دولى
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر: 736 مليون شخص يعيشون بأقل من 1.9 دولار يوميا
اقتصاد
تلاميذ ليبيا غير قادرين على العودة إلى مدارسهم.. وبلديات تعود إلى «الإغلاق» في ...
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يفرز مواد تخفف الألم