رول بيتزا في خطوات بسيطة

البيتزا من الأطباق المحببة للجميع، لذلك اخترنا لكِ طريقة تحضير البيتزا رول لتتعلميها معنا وتعديها في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

العجينة

كوبان من الطحين

1/2 كوب زيت زيتون

1/4 كوب حليب سائل

ملعقتان كبيرتان حليب بودرة

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء حسب الحاجة

الحشوة

1/2 كوب صلصة طماطم

جبنة شيدر مبشورة

حبتان من الفلفل الأحمر الحلو المقطع شرائح رفيعة

كوب مشروم

زيتون شرائح

طريقة التحضير

- في وعاء العجن اخلطي مقادير العجينة حتى تحصلي على عجينة لينة، واتركيها تختمر في مكان دافئ نحو الساعة.

- افردي العجينة بالنشابة على شكل مستطيل وضعي على العجينة صلصة الطماطم والجبنة والفلفل والزيتون والمشروم.

- لفي العجينة بحرص على شكل رول أو أسطوانة وأغلقي الأطراف.

- قطعيها بحرص بسكين حاد على شكل قطع دائرية ورصي في صاج مدهون واخبزي في فرن ساخن على 200 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.