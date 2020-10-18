سلطة فواكه بالكريمة والمكسرات

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير سلطة الفواكه الشهية لتعديها لعائلتكِ وتستمتعوا بمذاقها الشهي وفوائدها المغذِّية معًا ويمكنكِ أيضًا تحضيرها من دون كريمة لتقليل السعرات الحرارية إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية ويمكنكِ أيضًا اختيار أنواع مختلفة من الفواكه المقدمة وإضافة الفواكه المحببة لكِ ولعائلتكِ.

المكوّنات

ربع كوب توت أسود.

ربع كوب فراولة مقطعة.

ربع كوب كيوي مقطع.

نصف كوب كريمة.

ملعقتان كبيرتان جوز (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

- في كوب التقديم نضع حبات التوت ثم طبقة من الكريمة ثم قطع الكيوي ونرش عليها نصف كمية الجوز.

- نضع كمية أخرى من الكريمة ثم قطع الفراولة ونغطيها بالكمية المتبقية من الجوز ونضع طبقة أخيرة من الكريمة، ويصبح جاهزًا للتقديم ويمكنكِ تزيينه بالفواكه أو بالمكسرات.