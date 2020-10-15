مندي الدجاج بالفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 10:37 صباحا
مندي الدجاج بالفرن (أرشيفية:انترنت)

يعد المندي من الاطباق الرئيسية على مائدتك، تعرفي على طريقة تحضيره بشكل سهل .

المكونات

الدجاج : دجاجة (مقطعة نصفين ومنظفة)
القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)
معجون الطماطم : ملعقة كبيرة
لبن زبادي : ملعقة كبيرة
بهارات : ملعقة صغيرة (بهارات مندي)
بابريكا : ملعقة صغيرة (مطحونة)
فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
ملح : ملعقة صغيرة
الكركم : نصف ملعقة صغيرة
زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

مقادير الأرز 

أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومنقوع ومصفى)
سمن : 2 ملعقة كبيرة
زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
الكركم : نصف ملعقة صغيرة
بهارات : ملعقة كبيرة (بهارات مندي)
لومي : 1 حبة
القرفة : عود
ورق غار : 2 ورقة
البصل : 2 حبة (مفروم)
ملح : ملعقة كبيرة
الماء : 3 أكواب ونصف
الثوم : فص (مهروس)

طريقة التحضير

1- لتتبيل الدجاج: اخلطي معجون الطماطم والبهار المندي والقرفة والبابريكا والفلفل الأسود والكركم وزيت الزيتون واللبن الزبادي في طبق.

2- اصنعي حزوز بواسطة سكين حاد في الدجاج وضعيه في التتبيلة حتى يمتزج الدجاج فيها.

3- لتحضير الأرز: سخني السمن في قدر مخصص للفرن على نار متوسطة.

4- أضيفي البصل والثوم المهروس واللومي والقرفة وورق الغار وبهارات المندي والملح وقلبي لمدة 3 دقائق.

5- أضيفي الماء والأرز واتركي المزيج يغلي، ثم خففي النار، وغطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يتشرب الأرز الماء.

6- ازيلي الأرز عن النار وغطيه بشبك الفرن وضعي الدجاج فوقه وغطيه بورق الألمنيوم مع القدر.

7- أدخلي القدر مع الدجاج للفرن على حرارة 200 درجة لمدة ساعة ونصف حتى ينضج الدجاج.

8- ازيلي القدر والدجاج من الفرن واسكبي الأرز والدجاج فوقه وقدميه ساخناً إلى جانب اللبن الزبادي أو صلصة المندي حسب الرغبة.

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