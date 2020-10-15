مندي الدجاج بالفرن

مندي الدجاج بالفرن (أرشيفية:انترنت)

يعد المندي من الاطباق الرئيسية على مائدتك، تعرفي على طريقة تحضيره بشكل سهل .

المكونات

الدجاج : دجاجة (مقطعة نصفين ومنظفة)

القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

لبن زبادي : ملعقة كبيرة

بهارات : ملعقة صغيرة (بهارات مندي)

بابريكا : ملعقة صغيرة (مطحونة)

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

الكركم : نصف ملعقة صغيرة

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

مقادير الأرز

أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومنقوع ومصفى)

سمن : 2 ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

الكركم : نصف ملعقة صغيرة

بهارات : ملعقة كبيرة (بهارات مندي)

لومي : 1 حبة

القرفة : عود

ورق غار : 2 ورقة

البصل : 2 حبة (مفروم)

ملح : ملعقة كبيرة

الماء : 3 أكواب ونصف

الثوم : فص (مهروس)

طريقة التحضير

1- لتتبيل الدجاج: اخلطي معجون الطماطم والبهار المندي والقرفة والبابريكا والفلفل الأسود والكركم وزيت الزيتون واللبن الزبادي في طبق.

2- اصنعي حزوز بواسطة سكين حاد في الدجاج وضعيه في التتبيلة حتى يمتزج الدجاج فيها.

3- لتحضير الأرز: سخني السمن في قدر مخصص للفرن على نار متوسطة.

4- أضيفي البصل والثوم المهروس واللومي والقرفة وورق الغار وبهارات المندي والملح وقلبي لمدة 3 دقائق.

5- أضيفي الماء والأرز واتركي المزيج يغلي، ثم خففي النار، وغطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يتشرب الأرز الماء.

6- ازيلي الأرز عن النار وغطيه بشبك الفرن وضعي الدجاج فوقه وغطيه بورق الألمنيوم مع القدر.

7- أدخلي القدر مع الدجاج للفرن على حرارة 200 درجة لمدة ساعة ونصف حتى ينضج الدجاج.

8- ازيلي القدر والدجاج من الفرن واسكبي الأرز والدجاج فوقه وقدميه ساخناً إلى جانب اللبن الزبادي أو صلصة المندي حسب الرغبة.