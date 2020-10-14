ستيك دجاج في خطوات بسيطة

نقدم إليك طريقة تحضير ستيك الدجاج الشهي بالمشروم، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي في خطوات بسيطة وسريعة من صنع يديك، وذلك وفقًا لموقع «صحتك».

المكونات

ستيك الدجاج بصلصة الفطر

4 قطع صدر دجاج

200 غرام فطر مقطع

200 غرام كريمة

ملعقتان كبيرتان زبدة

فصان من ثوم مهروس

ملعقة كبيرة زيت

ملعقتان كبيرتان من خردل

ريحان وكمون

طريقة التحضير

- ضعي الزبدة والثوم على النار، وقلبي حتى تفوح رائحتها وضيفي الفطر، والكمون والريحان، والخردل والكريمة وقلبي، ثم اتركيها على النار حتى تتسبك.

- ضعي الزيت في مقلاة أخرى، وأضيفي صدور الدجاج، واتركيها لتنضج.

- بعد أن ينضج الدجاج، أضيفيه إلى الكريمة، واتركيه على النار قليلاً، حتى يصبح جاهزًا للتقديم.