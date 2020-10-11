كوردن بلو مشوي بالخضراوات

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير كوردون بلو المشوي بحشوة الخضراوات وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
أربعة صدور دجاج.
كوب بروكلي مقطع.
بصلة مفروم.
ثمرة فلفل أخضر مقطع.
ثمرة فلفل أصفر مقطع.
ثمرة فلفل أحمر مقطع.
ثمرتا كوسة مقطعتان.
معلقتان كبيرتان صلصة طماطم.
ملح.
فلفل أسود
زبد.
خيط مطبخ.
طريقة التحضير
- يوضع الزبد في مقلاة على النار، ويوضع البصل ليذبل.
- يضاف الفلفل الملون والكوسة والبروكلي، ويقلب حتى يذبل.
- يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود، ويقلب جيدًا.
- تفتح صدور الدجاج من النصف، وتتبل بالملح والفلفل.
- تحشى صدور الدجاج بالخضار وتلف على شكل رول.
- يلف الخيط على كامل صدر الدجاجة ويربط جيدًا ويسخن الفرن على درجة حرارة 180، وتدهن الصينية بالزبد.
- ترَص صدور الدجاج في الصينية، وتدهن بالصلصة.
- تدخل الفرن لمدة من 30 إلى 40 دقيقة وحتى تنضج.
- تخرج من الفرن، وتوضع في الطبق وتصبح جاهزة للتقديم.