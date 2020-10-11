كوردن بلو مشوي بالخضراوات

كوردون بلو المشوي بحشوة الخضراوات (الإنترنت)

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير كوردون بلو المشوي بحشوة الخضراوات وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

أربعة صدور دجاج.

كوب بروكلي مقطع.

بصلة مفروم.

ثمرة فلفل أخضر مقطع.

ثمرة فلفل أصفر مقطع.

ثمرة فلفل أحمر مقطع.

ثمرتا كوسة مقطعتان.

معلقتان كبيرتان صلصة طماطم.

ملح.

فلفل أسود

زبد.

خيط مطبخ.